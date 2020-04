“Volgende maand weer een digitale gemeenteraad? Neen, dank u” Bart Huysentruyt

29 april 2020

16u18 0 Brugge Als er in mei opnieuw een digitale gemeenteraad wordt georganiseerd in Brugge, dan zal Vlaams Belang zich daartegen verzetten. Fractieleider Stefaan Sintobin vond het geen geslaagd experiment. “Het is vermoeiend en er is geen dynamiek.”

Nadat er in maart geen gemeenteraad plaatsvond in Brugge, kwam de raad de afgelopen twee dagen virtueel samen. Dat was wennen voor de gemeenteraadsleden en voor de volgers. Al heeft Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) het nu wel gehad. “Iedereen zal het met mij eens zijn dat een online gemeenteraad niet zo evident is", zegt hij. “Los van de technische problemen of soms slechte geluidskwaliteit, is een online gemeenteraad vrij vermoeiend. Zeker als je weet dat een aantal collega’s ook tijdens de dag een aantal uren voor het scherm zitten om virtueel te vergaderen. Daarnaast zit er in een online gemeenteraad weinig of geen dynamiek, is er geen interactie tussen de gemeenteraadsleden en leent het zich niet echt tot debat.”

47 mensen

Hij wil eind mei opnieuw fysiek samenkomen. “Mij lijkt het perfect mogelijk om dit plaats te laten vinden in de gemeenteraadszaal met inachtneming van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. En als dat niet mogelijk is, kan dat ook in een ruimere zaal.” Raadslid Nele Caus (N-VA) treedt hem bij: “Desnoods vaardigt elke fractie maar een beperkt aantal raadsleden af naar de vergadering", stelt ze voor. Voorzitter Annick Lambrecht (sp.a) hoopt dat tegen eind mei een fysieke gemeenteraad al mag. “Maar als dat niet zo is, ga ik niet actief op zoek naar een ruimte waar je met 47 mensen afstand kan houden. Dan doe ik het liever op de digitale manier. Ik heb ook veel complimenten gekregen over de manier waarop die vergaderingen zijn verlopen.”