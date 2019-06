‘Vlaamse Primitieven’ halen 2.880 euro op met fietstocht Bart Huysentruyt

26 juni 2019

11u05 0 Brugge In het kader van Expeditie Natuurpunt is het Natuurpuntteam Vlaamse Primitieven uit Brugge na 380 kilometer aangekomen in het Mechels Broek.

Koen, Stefaan, Russ en Karel waren drie dagen eerder in het Nederlandse Groningen gestart. Het werd een stevige tocht, met doorfietsen tot in de late uurtjes om de overnachtingsplaatsen te bereiken. Met hun ‘Expeditie’ steunen ze een van de natuurgebieden in Brugge, dit jaar het poldergebied Dudzele-Koolkerke. Ze zamelden 2.880 euro in.