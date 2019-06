‘Vierkante langste tafel’ tegen eenzaamheid lokt heel wat nieuwsgierigen naar Brugs station Mathias Mariën

06 juni 2019

14u40 0 Brugge Opvallend veel volk donderdagmiddag in het Brugs station: in de strijd tegen eenzaamheid mocht iedereen aanschuiven aan de ‘vierkante langste tafel’.

Tientallen nieuwsgierigen namen de uitnodiging dankbaar in ontvangst en genoten van verschillende gerechten uit alle wereldhoeken van aperitief tot dessert. De actie werd georganiseerd in het kader van de ‘week van verbondenheid’. Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nam een gerechtje mee en betuigde zo zijn steun. Het stadsbestuur spant zich al langer in tegen eenzaamheid.