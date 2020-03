Véro en Karin starten ‘Male Solidair’: “Mensen helpen die het het hardst nodig hebben” Bart Huysentruyt

19 maart 2020

15u39 0 Brugge In Male starten Véro Dehaese en Karin Robert met ‘Male Solidair’, een samenwerking om hulp te bieden in de eigen buurt. “We willen vooral een oogje in het zeil houden bij kwetsbare mensen en senioren uit de omgeving”, zeggen ze.

“We willen de mensen die het het hardst nodig hebben in onze buurt niet aan hun lot overlaten”, zegt Karin Robert. De gecoördineerde hulp in samenspraak met ‘Brugge solidair’ bestaat vooral uit af en toe een telefoontje of sms-je om te vragen hoe het gaat en boodschappen te doen. Al enkele handelaars uit de buurt sprongen mee op de kar en willen de telefonisch aangevraagde boodschappen door de vrijwilligers graag op een afgesproken tijdstip klaarzetten. “Vijf inwoners boden zich aan als vrijwilliger op de facebookpagina Male Solidair”, zegt Karin. “We kunnen op een aantal mensen in de buurt rekenen en dat doet erg deugd. Male en Sint-Kruis vormen een hechte wijk. We zijn blij dat we hier wonen en dat we ons gesteund weten door vele buurtbewoners.”