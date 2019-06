‘Vergeten’ Bevrijding van Scheldemonding moet toeristen naar Zeebrugge lokken Bart Huysentruyt

07 juni 2019

16u25 0 Brugge In een voordien leegstaande loods van Seafront in Zeebrugge gaat zaterdag de tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-1945' open. Die vertelt het verhaal van de ‘vergeten’ Bevrijding van de Scheldemonding. Tanks, afweergeschut en pilotenplunjes tonen de details van die lange maritieme operatie. “We hopen hiermee het toerisme in Zeebrugge aan te wakkeren”, zegt Brugs toerismeschepen Philip Pierins (sp.a).

De tentoonstelling past in de herdenking van 75 jaar Bevrijding van België. De hele campagne, met ook activiteiten in onder meer Antwerpen en de Ardennen, wordt gecoördineerd door het War Heritage Institute (WHI). In Zeebrugge leer je meer over de maanden oktober en november 1944, toen de Slag om de Schelde uitgevochten werd. Bezoekers herbeleven de historische gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de hand van foto’s, kaarten, videomateriaal en originele stukken.

“Nooit eerder getoonde beelden geven een indruk van het leven achter de Atlantikwall", zegt Franky Bostyn van het WHI. “Blikvangers zijn ongetwijfeld de originele Canadese pantserwagen, een luchtafweerkanon van het Britse oorlogsschip HMS Roberts, maar ook een maquette van de voorbereidingen op D-Day en een uniform van een Typhoon-piloot."

Bodem van Noordzee

Operatie Noordzee belicht ook het onderwatererfgoed voor onze kust. Op de bodem van de Noordzee liggen immers nog altijd honderden objecten en resten van schepen die 75 jaar geleden getuige waren van de Slag om de Schelde. “Dit is een cruciale operatie geweest in de uiteindelijke Bevrijding van de haven van Antwerpen", duidt Bostyn. “Daarom ook is het belangrijk dat we de bezoekers laten zien wat hier is gebeurd. Want deze gebeurtenis is een beetje vergeten tussen bekendere momenten als D-Day of het Ardennenoffensief.”

250.000 euro

De expo vindt plaats in de ruimtes van Seafront in de Vismijnstraat in Zeebrugge. Dat is geen toeval, want het maritiem museum wil na het afscheid van de Russische onderzeeër Foxtrot met nieuwe publiekstrekkers scoren. “We hebben zelf 250.000 euro geïnvesteerd om de ruimte hier in te richten", zegt Sofie Pieters van Seafront. “We verwachten veel van deze expo, die een breed publiek kan aanspreken en die deze zomer ook families met kinderen kan bekoren.” Dat beaamt Brugs schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a): “Zeebrugge kan als badstad profiteren van deze prestigieuze expo. Het is een ideale daguitstap, voor wie even het strand wil verlaten. We hopen hier zeker mee het toerisme aan te wakkeren.”

Provinciegouverneur Carl Decaluwé, die er zelf voor zorgde dat er een expo over maritieme operaties zou plaatsvinden, pleit nog eens voor een volwaardig maritiem museum aan de kust. “Deze expo zal bewijzen dat er plaats is voor een museum dat de geschiedenis én de toekomst van onze kust belicht. Ik hoop dat daar de komende vijf jaar werk van gemaakt wordt.”

‘Operatie Noordzee 1944-1945' is dagelijks te bezoeken van 8 juni tot en met 3 januari 2021, van 10 tot 18 uur. De toegangsprijs is 13,50 euro per persoon. Er zijn ook kortingstarieven.