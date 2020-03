‘Verboden te voetballen’ op Brugs speelplein: “Hoe komt de stad erbij om hier zo’n bord te plaatsen?” Bart Huysentruyt

15 maart 2020

10u12 61 Brugge Een bord ‘verboden te voetballen’ op een speelplein in Sint-Jozef bij Brugge zet kwaad bloed bij talrijke buurtbewoners. Angst voor het coronavirus heeft er niets mee te maken: de stad wil gewoon niet dat er partijtjes worden gespeeld. “De ballen bonken er steeds tegen gevels en vliegen tot op de terrassen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Het zit scheef tussen buurtbewoners en de stad Brugge over een nieuw verbodsbord op het speelplein langs de Emile en Dora Rommelaerestraat in Sint-Jozef. De dienst Openbaar Domein plaatste het bord, omdat er veel klachten waren over jonge voetballertjes op het speelplein. “Wij vinden dit een overdreven reactie", zegt Bjorn De Windt. “De stad heeft hier geïnvesteerd in speeltuigen. Het is voor ons dan ook ondenkbaar dat een eenvoudig voetbalspelletje op deze mooi groene locatie verboden wordt. Zal er dagelijks iemand komen controleren of er gevoetbald wordt? Zullen de spelers dan een verwittiging krijgen? Wat is de volgende stap? Een GAS-boete uitschrijven, omdat je met een bal rondloopt op een speelplein?”

“Ook niet in Astridpark”

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) viel de beslissing weloverwogen. “Er is al jaren een conflict tussen de mensen rond het speelplein", zegt ze. “Dit is een mooi parkje met veel mooie speeltoestellen in hout, waarrond appartementsgebouwen staan. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen, maar voetballen is niet aangewezen, omdat de ballen steeds tegen gevels bonken en tot op terrassen vliegen. Het is een speelplein, en geen trap- of voetbalveld. Er is ook geen afrastering om ballen tegen te houden. Andere parken zoals het Astridpark of het Minnewater lenen zich daar ook niet toe. En daar gebeurt dat ook niet.”

Met een kleine bal spelen mag zeker, maar matchen spelen is daar echt niet aangewezen. We zullen geen GAS-boetes uitschrijven. Hou er gewoon wat rekening met elkaar Mercedes Van Volcem (Open Vld), schepen van Openbaar Domein

Volgens Van Volcem zijn er voldoende alternatieven in de buurt en is het ook niet de eerste keer dat zo'n verbodsbord wordt geplaatst. “Hetzelfde bord staat in Sint-Kruis aan speelplein Babbaert", zegt ze. “Het is de bedoeling om de leefbaarheid te verhogen. Met een kleine bal spelen mag zeker, maar matchen spelen is daar echt niet aangewezen. Er is geen reden tot polemiek. We zullen geen GAS-boetes uitschrijven. Hou er gewoon wat rekening met elkaar.”

De buurtbewoners en leden van CD&V Sint-Jozef roepen op om het bord weg te nemen. “We moeten jongeren net aanmoedigen om buiten te komen", zegt De Windt. “Uiteraard met respect voor de omgeving en de bewoners.”