“Truck met 39 lijken passeerde niet in Zeebrugge”: havenbestuur reageert op verklaring Britse politie na eerste controle Mathias Mariën

23 oktober 2019

17u26 0 Brugge In de haven van Zeebrugge volgen ze het onderzoek naar de 39 doden in een koeltransport in een buitenwijk van Londen met argusogen op. Volgens de Britse politie was de vrachtwagen dinsdagavond nog in Zeebrugge, al trekken ze dat daar ten zeerste in twijfel. “We moeten eerst absolute zekerheid hebben alvorens we grote uitspraken kunnen doen. Maar op dit moment zijn we voor 90 procent zeker dat die vrachtwagen hier niet is geweest", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Aanvankelijk ging de Britse politie ervan uit dat de vrachtwagen zaterdag het Verenigd Koninkrijk was binnengereden via de haven van Holyhead in het noorden van Wales. Maar uit bijkomend onderzoek blijkt nu dat de truck mogelijk dinsdagavond in Zeebrugge de ferry is opgereden en ’s avonds in Purfleet, niet ver van de uiteindelijk vindplaats, is aangekomen. In de haven van Zeebrugge volgen ze de ontwikkelingen met grote aandacht. Uit hun eerste onderzoek blijkt alvast dat de betrokken truck niet in Zeebrugge is geweest. “Onze rederijen zijn meteen gestart met het natrekken van alle vrachtbrieven, maar die betrokken truck is hier niet geweest”, zegt Dirk De fauw. “Er volgt nu een tweede controle, maar momenteel is men voor 90 procent zeker dat die vrachtwagen niet via Zeebrugge is gepasseerd en denkt men eerder richting Frankrijk.”