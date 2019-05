“Thema’s van Vlaams Belang leven ook op het platteland”: op pad met Stefaan Sintobin (59) ‘the day after’ Bart Huysentruyt

27 mei 2019

19u38 0 Brugge Met kleine oogjes, maar met een glimlach van oor tot oor geniet Stefaan Sintobin, West-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams parlement, van de eclatante overwinning van Vlaams Belang. Dat de partij ook in onze provincie en zelfs in plattelandsgemeenten zo'n voet aan grond krijgt, verbaast Sintobin niet. “Niet alleen van de illegalenproblematiek, maar van ook de pensioenen en de ouderenzorg ligt de Vlaming wakker.”

Het was zondagavond alsnog laat geworden voor Stefaan Sintobin, die met de militanten van Vlaams Belang de overwinning vierde in café Baron Ruzette in Brugge. Sintobin behoort stilaan tot de ouderdomsdekens binnen zijn partij. Hij is al dertig jaar actief. “In 2004 was het resultaat in West-Vlaanderen nog beter, dus zo'n uitzondering is dit niet. Maar het gevoel is anders en beter. Net omdat we bij de vorige verkiezingen in 2014 als partij bijna weggeveegd waren. Die situatie was niet voor herhaling vatbaar. Maar dat we zo spectaculair vooruit zouden gaan, had ik ook niet verwacht.”

Sintobin verwijst voor het succes van de partij naar de jongere figuren zoals Tom Van Grieken en Dries Van Langenhove. Maar ook de thema’s lagen dicht bij de bevolking, vindt de Bruggeling. “Natuurlijk heeft de illegalenproblematiek in Zeebrugge en elders in het land in de kaart gespeeld van onze partij. Mensen liggen daar echt wakker van. Maar ook de sociale thema’s liggen op de maag van de West-Vlaming. Dat bewijzen de cijfers van onze partij in plattelandsgemeenten in onze provincie. Mensen liggen wakker van hun pensioen, van de wachttijden en de kostprijzen voor rusthuizen. We hebben de juiste snaren geraakt.”

Sintobin wil er nog eens vijf jaar tegenaan gaan. Hij krijgt bovendien een duidelijke opdracht van het partijbestuur. “Ik ga de mensen coachen die straks helemaal nieuw zijn in het parlement”, zegt hij. “Ik ben straks één van de parlementairen met de meeste ervaring. Die kennis zal ik aanwenden om mensen zonder politieke ervaring te helpen. Het is niet makkelijk om daar als nieuwkomer je weg te vinden. Ik word kapitein van het schip, maar wil ook de thema’s zoals landbouw of toerisme verder op de voet volgen.”

Ook zijn status in Brugge zal veranderen, denkt Sintobin. “We hebben straks twee Brugse parlementairen bij Vlaams Belang, want ook Yves Buysse is verkozen. Ik denk dat we zo toch wat meer gewicht in de schaal kunnen leggen. Anderzijds is dit ook hét moment om onze afdeling in Brugge uit te bouwen. Vandaag (maandag, red.) kreeg ik al van drie mensen de vraag om lid te kunnen worden van Vlaams Belang. Succes trekt nu eenmaal aan. Het wordt belangrijk om jonge, charismatische mannen en vrouwen aan te trekken.”

Voor Sintobin waren dit wellicht de laatste verkiezingen als kopman van zijn partij. In 2024 zal hij 64 jaar zijn. “Het is een mooie manier om mijn carrière op dat vlak af te sluiten, maar ik ga de komende jaren wel nog keihard werken.”