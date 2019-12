(Te) drukke periode voor koerierdiensten: een op drie bestelwagens overladen bij controle in Brugge Mathias Mariën

17 december 2019

18u40 0 Brugge Bij een actie van de Brugse politie, waarbij de lading van bestelwagens werd gecontroleerd, bleek één derde van de voertuigen overladen.

Tussen 7 en 11 uur maandagochtend werden 32 bestelwagens in de Koning Albert I-laan tegengehouden en richting mobiele weegbrug gestuurd. Na weging bleek dat maar liefst 11 bestelwagens te zwaar geladen waren. “Het ging hierbij voornamelijk om koerierdiensten, die in deze pakjesperiode duidelijk veel leveringen af te handelen hebben. Ook enkele bestelwagens die actief zijn in de bouwsector bleken niet in orde”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De chauffeurs van de overladen bestelwagens moesten hun keuringsbewijs inleveren, het teveel aan lading overladen op een andere bestelwagen en een boete van 400 euro betalen. Hun voertuig moet bovendien opnieuw gekeurd worden. De actie vond plaats in samenwerking met de RVA, de sociale inspectiediensten die controleerden op zwartwerk. In dat kader werden 6 pv’s opgesteld.