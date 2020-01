't Steen in Brugge is nieuwe thuis voor museumpersoneel Bart Huysentruyt

14 januari 2020

10u40 0 Brugge Het Brugse museumpersoneel kan zich voortaan omkleden of koffie drinken in de nieuwe ruimtes in 't Steen, tegenover het Gruuthusepaleis.

Iedereen kent Het Steen in Antwerpen of 't Gravensteen in Gent, maar ook Brugge heeft ‘zijn’ Steen. Dat is het gebouw, pal tegenover het Gruuthusemuseum. Dat is, samen met het paleis, grondig gerenoveerd. Het was vroeger de thuis van de Vrienden van de Brugse Musea. Nu zijn de ruimtes er ingericht voor het personeel. Er zijn zestig lockers voor dames, vijftig lockers voor heren. Er is ook een refter, waar het personeel gratis koffie en soep kan krijgen. “Dit is een belangrijke realisatie voor onze Brugse ambassadeurs", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Nu beschikken ze eindelijk over een comfortabele plaats om hun spullen kwijt te kunnen. De locatie is strategisch: in het hart van onze verschillende musea en voor de meeste personeelsleden dus erg dichtbij.”