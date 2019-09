‘Stopcontact’ moet evenementen in Zeebrugge duurzamer maken Bart Huysentruyt

11 september 2019

18u45 0 Brugge De stad Brugge plaatst een elektrisch aansluitingspunt op de Zeedijk in Zeebrugge.

“Er is jaarlijks vraag naar stroomafnamepunten voor allerlei evenementen in Zeebrugge”, legt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V) uit. “Hiervoor werd er tot nu toe vaak gewerkt met stroomgroepen. Voor de negen zomerse namiddagen en avonden ‘Film op het strand’ bijvoorbeeld, was er elke donderdag een stroomgenerator nodig voor negen uur elektriciteit. Een kleine generator verbruikt al snel 5 liter diesel per uur en stoot 132 gram CO2 uit per uur. Dergelijke dieselgeneratoren zorgen ook voor fijnstofuitstoot en lawaaihinder.” Zo'n elektrisch aansluitingspunt is een duurzaam alternatief voor de stroomgroepen om de noodzakelijke elektriciteit te bekomen tijdens evenementen op het Zeebrugse strand.