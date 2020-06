“Steunfonds voor wie getroffen is door schade in Zeebrugge? Pak beter oorzaak aan”: Brugs volksvertegenwoordiger wil meer actie Bart Huysentruyt

17 juni 2020

14u22 1 Brugge Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) dringt aan op een structurele en gecoördineerde aanpak van mensensmokkel en transmigratie in Zeebrugge. De reactie komt op het nieuws dat de stad Brugge een schadefonds opstart voor wie slachtoffer is van vandalisme, gepleegd door transmigranten.

De schade gaat van het opsnijden van hekkens op autosnelwegparkings tot vernielde autoruiten en opengebroken tuinhuisjes. “De veroorzaakte schade toont aan dat we een versnelling hoger moeten schakelen in het bestrijden van mensensmokkel en transmigratie”, vindt De Vreese. “Niet enkel onze transportbedrijven, onze haven, de snelwegparkings maar ook onze inwoners lopen schade. De veiligheid van de inwoners van Zeebrugge moet voorop staan. Ik roep de burgemeester op om ons wetsvoorstel, om inklimming in vrachtwagens door transmigranten strafbaar te stellen, mee goed te keuren.”

Door de problematiek van de transmigranten ondervinden inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege nu al jaren hinder. “Een schadefonds vergoedt de financiële schade die geleden wordt door de inwoners, maar pakt het probleem op zich niet aan. Ik roep de burgemeester op alles op alles te zetten om de schade in de eerste plaats te vermijden.”