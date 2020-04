“Start werf in Katelijnestraat zo snel mogelijk weer op voor onze handelaars” Bart Huysentruyt

09 april 2020

08u11 0 Brugge Er klinkt een steeds luidere vraag om de grote wegenwerken in de Katelijnestraat in hartje Brugge weer op te starten. Volgens N-VA-raadslid Pol Van Den Driessche is dat noodzakelijk voor de toekomst van de handelaars daar. “Handelaars dreigen anders nog langer hinder te ondervinden.”

Meteen na de lockdown besliste de aannemer van de Katelijnestraat om de werken daar stil te leggen. “De uitbraak en de gevolgen van het verschrikkelijke corona-virus maakten dit noodzakelijk”, erkent N-VA-raadslid Pol Van Den Driessche. “Men kon gewoon niet verder werken op de manier waarop men dat sinds jaren doet. Een en ander moest dringend geëvalueerd en herbekeken worden.”

“Catastrofe”

Op talloze plaatsen in Vlaanderen is men terug aan de slag, weliswaar op een andere, aangepaste manier dan voorheen. “Vermoedelijk zal die heropstart voor meerkosten zorgen. Ik denk daarbij aan het vervoer van de arbeiders van en naar de werf op een veilige manier, aan de huur van voldoende grote ruimtes om deze werknemers met voldoende afstand hun rustpauzes te kunnen laten nemen, aan mogelijkheden voor deze mensen om zich te wassen... Maar wij willen dat door de vingers zien. Het is verdorie belangrijker dat de werken weer starten. Die stilstand is voor de voedingswinkels die momenteel nog open zijn werkelijk een catastrofe aan het worden. Sommige zijn zelfs te voet amper nog bereikbaar. Wanneer straks ook de andere zaken terug open mogen gaan, kan de extra vertraging ook hen in de problemen brengen.”

“Veel volk op kleine ruimte”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) begrijpt de vraag, maar denkt dat het toch wachten wordt op het einde van de lockdown. “De aannemer kan niet met vier ploegen werken op deze oppervlakte", zegt ze. “Kleinere aannemers starten wel hun werken op. De Katelijnestraat is veel complexer. Hier gaat het om riolering, waar verschillende mensen op kleine ruimte met elkaar moeten werken. Ik zou het ook liever anders zien, maar het kan niet anders.”