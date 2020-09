‘Sport in je buurt’ volgt Sportshoppen op en brengt sport naar de deelgemeenten Bart Huysentruyt

20 september 2020

12u01 0 Brugge De stad Brugge lanceert dit najaar een nieuw sportaanbod voor volwassenen in zes buurten en deelgemeenten. ‘Sport in je Buurt’ wordt de opvolger van Sportshoppen en richt zich vooral op buurten waar het sportaanbod beperkt is.

Concreet worden in Zeebrugge, Lissewege, Dudzele, centrum Brugge, Koolkerke en Sint-Jozef wekelijks verschillende sport- of bewegingsvormen aangeboden. “Dat betekent dat de inwoners geen tijd meer verliezen met verre verplaatsingen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Hét grote voordeel van deze sportlessen is dat er zowel overdag als ’s avonds een aanbod is. Het maakt dus niet uit of iemand ’s ochtends, overdag of ’s avonds werkt, er is altijd wel een uurtje dat in de agenda past.”

Tienbeurtenkaart

Het Sport in je Buurt’-seizoen is verdeeld in drie perioden: van 14 september tot en met 18 december, van 11 januari tot en met 2 april 2021 en van 19 april tot en met 25 juni 2021. Een sportles kan gevolgd worden aan de democratische prijs van 4 euro per les. Inschrijven kan enkel online en op die manier kan er ook een tienbeurtenkaart aangekocht worden die gelden voor alle lessen in het aanbod. Inschrijven voor een les is verplicht en kan tot 1 minuut voor de les via www.sportinjebuurt.be, tenzij de les volzet is.