“Spaarkaart” voor bekendste tafelschuimster van het land is bijna vol: rechter geeft haar in totaal 39 maanden cel voor 29 nieuwe feiten Siebe De Voogt

13 juni 2019

11u45 23 Brugge “De schrik van de kusthoreca”, zoals Nadine W. (49) wordt genoemd, heeft in de Brugse rechtbank donderdagmorgen in totaal 39 maanden cel gekregen voor liefst 29 nieuwe feiten. De beruchte tafelschuimster kan daardoor deze zomer worden opgepakt. Dan zullen de vonnissen tegen de vrouw definitief zijn én de drie jaar overstijgen, wat nodig is om haar achter de tralies te zetten.

Meer dan 120 keer sloeg Nadine W. (49) intussen toe. Ze beperkt zich niet langer alleen maar tot de kusthoreca, want sloeg intussen ook al enkele keren toe in het binnenland. In de Brugse rechtbank velde de strafrechter donderdagmorgen een vonnis in tien dossiers. In totaal legde hij de beruchte tafelschuimster 39 maanden cel op voor 29 feiten, die zich afspeelden in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Kortrijk, De Haan, Brugge, Middelkerke en Oostende.

Koffie en kaaskroketten

De meest recente inbreuken waarvoor Nadine W. veroordeeld werd, dateren van vorige maand. Op 17 mei ging de vrouw eten in brasserie Tuf Tuf, aan het station van Brugge. “Ze dronk er twee espresso’s, een cola en verwenkoffie en bestelde er ook een portie kaaskroketten”, sprak de procureur. “De rekening van 32 euro betaalde ze wederom niet.” Amper een dag later dook de tafelschuimster opnieuw op in Brugge. Ze ging eten in het Thaïse restaurant Sivalai in de Katelijnestraat en dronk er drie koffies en een cola. W. at ook een dame blanche en een maaltijd, maar liet de rekening opnieuw onbetaald achter.

100 maanden cel

Ondanks het feit dat Nadine W. in totaal al meer dan 120 keer toesloeg en al acht rechtszaken verzamelde, zat ze nog geen dag in de cel. De maximumstraf voor tafelschuimers bedraagt drie maanden, wat onvoldoende is om iemand ook effectief achter de tralies te laten verdwijnen. Haar laten interneren of colloqueren is ook geen optie, want een dokter stelde bij één van haar arrestaties al vast dat W. geen geestesaandoening heeft. De vrouw beseft naar verluidt maar al te goed het strafbare karakter van haar daden, maar doet desondanks gewoon verder. De OCMW-hulp die ze in het verleden al aangeboden kreeg, schoof ze gewoon aan de kant. Op geen enkele van haar processen komt ze bovendien opdagen.

Het parket ziet bijgevolg geen enkele andere optie dan de vrouw op te pakken en te laten opsluiten in de gevangenis. Daarvoor moet ze in totaal meer dan 3 jaar cel verzamelen. Op dit moment hangt de vrouw in totaal 100 maanden gevangenisstraf boven het hoofd, alle reeds behandelde en uitgesproken zaken samen. 17 maanden daarvan zijn al definitief. De celstraffen die Nadine W. deze ochtend kreeg, moeten haar eerst nog betekend worden. Daarna moet de beroepstermijn van een maand worden afgewacht, alvorens de vonnissen uitvoerbaar zijn. Een arrestatie zal dus ten vroegste voor volgende maand zijn.