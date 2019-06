‘Spaarkaart’ al overvol voor tafelschuimster: 7 jaar cel en 20.000 euro boete Jelle Houwen

13u16 78 Brugge De spaarkaart die de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft bij het parket en gerecht in Brugge en Veurne, in de hoop die genoeg te kunnen vullen om ze eindelijk te kunnen arresteren, is intussen overvol geraakt.

De ‘schrik van de kusthoreca’ werd door de Brugse strafrechter nog maar eens veroordeeld in 3 dossiers wegens tafelschuimen, voor in totaal 7 feiten. Ze kreeg 11 maanden cel en 6.400 euro boete erbij. Haar spaarkaart puilt zelfs al uit want in totaal heeft ze nu niet minder dan 85 maanden cel en meer dan 20.000 euro boete staan. Dat is ruim 7 jaar cel en veel meer dan de 3 jaar cel die nodig zijn om haar te arresteren.

Als de beroepstermijn tegen de eerste vonnissen afgelopen is, halfweg juli, kan ze eindelijk gearresteerd worden. Ze heeft nu vrijdag in Veurne en in september in Brugge nog twee vonnissen boven haar hoofd hangen. Wellicht komt ze ook in de zomervakantie nog enkele keren bij de strafrechter, want Nadine W. pleegde al ruim 120 feiten maar gaat haast elke dag verder.

Deze keer werd ze veroordeeld voor feiten van in maart en april. Op haar verjaardag op 18 april ging ze voor 35,10 euro tafelen in Brugge. In Gent, De Haan, Oostende en Middelkerke ging ze nog meermaals eten, onder andere kaaskroketten en bij de Chinees. Een keer maakte ze zelfs een uitstapje naar Gent. In totaal lichtte ze de horecazaken toen voor 163,90 euro op.