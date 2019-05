“Schrik van de kusthoreca” riskeert opnieuw 6 maanden cel voor twaalf nieuwe feiten: intussen al 107 pv’s tegen tafelschuimster Siebe De Voogt

24 mei 2019

14u33 20 Brugge Al 107 processen-verbaal stelde de politie op tegen tafelschuimster Nadine W. (48). Vrijdagmorgen moest “de schrik van de kusthoreca” opnieuw in de Brugse rechtbank verschijnen voor twaalf nieuwe feiten. Het openbaar ministerie vorderde 6 maanden cel.

Nadine W. bouwde de voorbije maanden een bedenkelijke reputatie op in de horecazaken langs de kust. Het leverde haar prompt de bijnaam “schrik van de kusthoreca” op. Haar modus operandi is steeds dezelfde: W. loopt restaurants binnen en eet haar buikje rond, waarna blijkt dat ze de rekening niet kan betalen. Meestal gaat het om eenvoudige gerechten als een croque monsieur of dame blanche, vergezeld van een cognac, wat koffie of frisdrank. Begin december vorig jaar kreeg de tafelschuimster in Veurne een eerste keer twee maanden cel. In de Brugse rechtbank kwam daar in maart nog eens vijftien maanden bij. De voorbije weken vorderde het parket in afzonderlijke zaken nog eens vierentwintig, twaalf en zes maanden voor W.

Vrijdagmorgen moest de vrouw zich in Brugge verantwoorden voor liefst twaalf feiten. Ze liep acht keer tegen de lamp in Knokke en vier keer in Brugge. “Het is een never ending story”, sprak de procureur. “We tellen intussen al 107 pv’s tegen beklaagde. Ik vorder de maximumstraf van zes maanden cel.” Nadine W. kwam naar goeie gewoonte niet opdagen voor haar proces. Ze zat nog geen dag in de gevangenis, maar dat kan binnenkort veranderen. In totaal hangt haar immers al 65 maanden cel boven het hoofd. Een aanhouding kan wellicht pas deze zomer plaatsvinden, wanneer alle vonnissen definitief zijn. Uitspraak op 14 juni.