‘Schrik van de cipiers’ valt opnieuw medegevangene aan in gevangenis van Beveren

Brugge

Izyaur Mutaliev (29), de Tsjetsjeense kooivechter die ook de ‘schrik van de cipiers' wordt genoemd, heeft eind juni opnieuw een medegedetineerde in elkaar geslagen in de gevangenis van Beveren. Dat bleek maandagmorgen in de Brugse rechtbank, waar de man terechtstaat voor een aanval op drie cipiers in de Brugse gevangenis.