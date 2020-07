‘Schrik van de cipiers’ krijgt zes jaar cel voor brutale aanval in Brugse gevangenis: “Hij liet slachtoffers voor dood achter”

Brugge

Izyaur Mutaliev (29), de kooivechter die ook ‘de schrik van de cipiers’ wordt genoemd, heeft zes jaar cel gekregen voor een brutale aanval op drie cipiers in de Brugse gevangenis. De rechter benadrukte in haar vonnis dat penitentiair beambten niet als boksbal mogen gebruikt worden. “Die uitspraak is voor ons nog belangrijker dan de straf”, reageren de slachtoffers.