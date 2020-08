“Schandelijk dat evenement als uitZOMERlijk afgelast wordt”: N-VA wil meer steun voor culturele sector Bart Huysentruyt

11 augustus 2020

07u58 0 Brugge Oppositiepartij N-VA betreurt de afgelasting van de concertjes in het kader van uitZOMERlijk in de tuin van het Gezellemuseum in Brugge. Volgens de partij waren ze wel coronaproof en ondersteunden ze de zwaar getroffen cultuursector.

“Dit was een mooie opportuniteit om in veilige omstandigheden dat beetje cultuur toch te kunnen brengen voor een geïnteresseerd publiek”, zegt raadslid Martine Bruggeman. “Er was geen enkele valabele reden om dit af te gelasten. Wie dergelijke kleinschalige concerten heeft bijgewoond weet dat het publiek zich aan de regels houdt en bijzonder gedisciplineerd is.” De N-VA-fractie vindt het verontrustend dat het culturele leven in Brugge helemaal plat ligt. “Brugge heeft nieuwe impulsen nodig, nu en in het najaar, zowel op gebied van sport, toerisme en cultuur. N-VA is er ook van overtuigd dat nieuwe initiatieven positieve gevolgen zullen hebben voor de lokale economie die dringend aan een heropleving toe is, dit in het voordeel van Brugge en alle Bruggelingen.”