Exclusief voor abonnees “Rune (4) heeft zijn leven aan de heli te danken! Het belang is te groot” Het menselijke verhaal achter het bouwbedrijf dat de MUG-heli in de lucht houdt Bart Boterman

16 augustus 2019

11u55 0 Brugge Artes, misschien wel het warmste bedrijf van de provincie. Het bouwbedrijf stelde begin dit jaar het voortbestaan van de MUG-heli veilig voor minstens drie jaar, met een sponsorbedrag van 225.000 euro. De voorbije drie jaar werd al 150.000 euro gedoneerd. En zeggen dat grote baas en Zeebruggeling Robert Hoornaert (60) eigenlijk een overnemer van het contract zocht maar niet vond. “Het maatschappelijk belang was te groot. Maar eigenlijk zou de overheid dit moeten financieren”, zegt hij. Maar achter die betrokkenheid zit meer. Een erg menselijk verhaal, over het zoontje Rune (4) van werknemer Tom Lanckriet (35) uit Koekelare.

Op 8 juli 2016 sloeg het noodlot ei zo na toe bij het gezin van Tom Lanckriet en zijn echtgenote Stefanie Willaert (35) uit Koekelare. Hun zoontje Rune was toen net een jaar oud geworden. “Rune had die dag vaccinaties gekregen. Toen hij bijna naar zijn bed moest, kreeg hij koorts en begon hij hevig trillen. Zijn lichaam ging in shock en de koortsstuipen werden steeds heviger. Zijn lichaam reageerde allergisch op de vaccinaties en ging in kritieke toestand”, getuigt mama Stefanie. De dag waarop het leven van haar zoontje aan een zijden draadje hing, staat in haar geheugen gegrift. De nachtmerrie van elke mama en papa.

