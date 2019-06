‘Rolwolk’ trekt de provincie door Bart Huysentruyt

19 juni 2019

Een zogeheten boogwolk of rolwolk trok woensdag over West-Vlaanderen. Hoewel dit vaker voorkomt, leverde het spectaculaire plaatjes op.

De rolwolk zat op de bui die rond het middaguur onze provincie binnenkwam. Ze was eerst te zien aan de kust, onder meer in Oostende en Zeebrugge (foto), om dan verder landinwaarts te trekken richting onder meer Diksmuide. Niet veel later trok de wolk weer weg. Een rolwolk zit aan de voorzijde van een buiengebied.