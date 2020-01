‘Robin Hood-achtige’ dealer komt weg zonder straf als hij zich drie jaar lang houdt aan voorwaarden Siebe De Voogt

09 januari 2020

14u49 0 Brugge Een 22-jarige Bruggeling heeft de gunst van de probatieopschorting gekregen voor de verkoop van cannabis. C.G. bleek dan ook een atypische dealer te zijn. Hij weigerde een uitkering te krijgen om de maatschappij niet te belasten en verklaarde drugs te dealen om andere mensen te helpen.

De Brugse politie kreeg begin dit jaar informatie dat het in de woning van de beklaagde een komen en gaan was van jongeren. Op 20 februari gingen ze over tot een huiszoeking. “De beklaagde gaf spontaan drie zakken af met 30 gram cannabis”, vertelde de procureur. “Hij had zijn zolder verbouwd voor zijn handel en noemde het zijn werkplaats. We vonden er een zak met een aanzienlijke hoeveelheid cannabis en ook meer dan 10.000 euro cash geld.”

Robin Hood

C.G. kwam na een maand voorhechtenis vrij onder voorwaarden. Hij bleek al meer dan een jaar te dealen en verklaarde werkloos te zijn. “Een uitkering wilde hij niet om niet afhankelijk te zijn van de maatschappij”, stelde de procureur. “De beklaagde reed rond in een oude wagen en had een honderdtal afnemers. Hij leefde absoluut niet op grote voet en wilde het geld van zijn drugsvangst naar eigen zeggen sparen om andere mensen te helpen. Door de omvang van zijn handel zou ik eigenlijk een strenge straf moeten vorderen, maar dat doe ik in dit dossier niet. Zoveel eerlijkheid en medewerking ben ik nog niet veel tegengekomen.”

Meester Stijn Leliaert noemde zijn cliënt een naïeve jongeman. “Hij deed niet veel moeite om z’n handel weg te steken en noemde zich op Snapchat zelfs Mister Smoke”, pleitte hij. “Mijn cliënt had een Robin Hood-achtige ingesteldheid en had bepaalde plannen met zijn handel, die hij weliswaar nog niet in uitvoering had gebracht. Hij begon te gebruiken na de dood van zijn moeder en toen zijn vriendin op Erasmus vertrok, was het hek helemaal van de dam.” Door zijn eerlijke karakter legde de rechter C.G. donderdagmorgen geen straf op. Tenminste, als hij zich drie jaar lang houdt aan voorwaarden. De man moet zich onder meer onthouden van elk contact met het drugsmilieu.