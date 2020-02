“Ringen van doden zijn toch van niemand?” Grafdelvers die juwelen overledenen verkochten, riskeren zwaardere straffen Cedric Matthys

11 februari 2020

18u21 294 Brugge In het Gentse hof van beroep hebben dinsdagvoormiddag vier voormalige grafdelvers terechtgestaan voor grafschennis. De beklaagden werkten voor de stad Brugge en namen van minstens 27 lijken foto’s. Ook gingen ze met gouden tanden en ringen aan de haal. De mannen riskeren effectieve gevangenisstraffen.

“De grafdelverszaak.” Met luide stem begon de procureur dinsdagvoormiddag zijn betoog in het Gentse hof van beroep. Voor hem zaten vier voormalige grafdelvers, destijds in dienst van de stad Brugge. De mannen maakten in 2016 en 2017 foto’s van lijken die ze opgroeven. En daar bleef het niet bij. Ook haalden ze gouden ringen en tanden uit de graven om ze later door te verkopen. Volgens het dossier vertelde één van de beklaagden aan een goudsmid dat het om sieraden ging van op zolder.

Res nullius

Hoewel de feiten voor zich spreken, betwisten de advocaten dat het effectief om diefstal gaat. Ze verwezen hiervoor naar het begrip res nullius. Dat is de Latijnse term voor een voorwerp dat niemands bezit is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regenwater, een achtergelaten krant in de trein of iets wat voor het grofvuil is dat klaarstaat. Pas als iemand zegt dat het voorwerp van hem of haar is, wordt die persoon ook eigenaar. “Dat een ring die een overleden persoon meeneemt in zijn graf geen res nullius is, lijkt me duidelijk”, zei de procureur. “Jullie proberen via een juridische kronkel jullie straf te ontlopen.”

Nazispullen

De bal voor het hele proces ging aan het rollen toen de politie hoofdbeklaagde K.D. inrekende tijdens rellen na de voetbalmatch tussen Club Brugge en Antwerp. Op de gsm van de 30-jarige man uit Loppem werden beelden gevonden van lijken en skeletten. In één van de scheldels stond zelfs een hakenkruis gegraveerd. “Daarna werden bij huiszoekingen nog heel wat nazispullen in uw huis gevonden, waaronder enkele verboden wapens", zei de procureur tegen K.D. “Ik begrijp trouwens niet dat u met zo'n regime dweept. Kijk wat de nazi’s allemaal hebben aangericht. Bezoek eens het fort van Breendonk. Uw ogen zullen opengaan.”

Effectieve celstraffen

Voor alle feiten samen kreeg K.D. in eerste aanleg 12 maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro. Het Openbaar Ministerie ging in het hof van beroep akkoord met die straf, maar wil dan wel dat ze effectief wordt. Ook hoopt de procureur dat de drie medeplichtigen strenger bestraft worden. Zij kregen in eerste aanleg allemaal een opschorting van de straf. Voor M.V., een 45-jarige man uit Assebroek, vraagt hij één maand effectieve celstraf. Ook voor de twee laatste grafdelvers, een man uit Brugge en een man uit Pittem, vorderde hij een celstraf. Al liet de procureur zich hier niet uit over hoe lang die straf dan wel moet zijn.

Uitspraak op 17 maart.