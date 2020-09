Renovatie Provinciaal Hof loopt vertraging op Bart Huysentruyt

25 september 2020

15u12 0 Brugge De renovatie van het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge loopt vertraging op. Dat antwoordde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) aan provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (N-VA).

De restauratie, die normaal begin augustus zou aanvangen, werd geschorst. De werken zullen nu beginnen vanaf 5 oktober. “Er liep een geschilprocedure wegens onenigheid over de erfdienstbaarheden. Voor de brandveiligheid moet er immers een evacuatieweg zijn en die loopt via de koer van het aanpalende Historium”, legt de gedeputeerde uit. De restauratiewerken zouden drie jaar duren, maar zullen nu zeker al verlengd worden. Het is de bedoeling om ze af te hebben in het najaar van 2023.

Het Provinciaal Hof werd door de provincie aangekocht in april 2018. West-Vlaanderen wil er een provinciaal open huis van maken. De werken omvatten onder meer de volledige restauratie van de gevel. Om de toegankelijkheid te verhogen, zullen de ingangen en verscheidene ruimtes worden aangepast. Er komen ook drie liften in het gebouw. Na een hoorzitting met de buren werd de omgevingsvergunning onder voorwaarden definitief verleend op 17 september.