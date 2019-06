“Per week 15.000 kg voedseloverschotten in Brugge” Bart Huysentruyt

19 juni 2019

17u46 0 Brugge De stad Brugge stapt in een Europees project om het groot aantal voedseloverschotten aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat er in Brugge 15.000 kilogram voedsel per week de vuilnisbak ingaat.

Dankzij Europese subsidies (DEAR) kon Stad Brugge eerder al het Brugs food Lab opzetten en Bruggesmaakt uitbouwen. Deze duurzame voedselstrategie is opgebouwd rond stadslandbouw, stadstuinieren, Fair Trade, seizoensgebonden korte keten, maar ook rond voedselverlies.

Nu blijkt uit onderzoek dat Brugse supermarkten ongeveer 15.000 kg voedseloverschotten per week tellen. “We stappen in het project FLAVOUR”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Dat staat voor ‘Food surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources’. FLAVOUR creëert sociale tewerkstelling door het herwinnen van voedseloverschotten. We verzamelen, verwerken en herverdelen voedseloverschotten, met aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kortom: we streven naar bedrijfsmodellen waar ecologische en sociale impact hand in hand gaan.” Het is de bedoeling dat de stad via de sociale economiebedrijven de voedseloverschotten gaat verzamelen en verwerken tot maaltijden voor kwetsbare gezinnen.

Het project loopt tot 30 september 2022.