‘Oude’ Stadsschouwburg gaat digitaal: “Ook vanuit je luie zetel kan je de cultuurtempel ontdekken” Bart Huysentruyt

24 februari 2020

16u56 0 Brugge De 150ste verjaardag van de Stadsschouwburg in Brugge blijft voor verrassingen zorgen: de cultuurtempel is vanaf zaterdag 7 maart ook digitaal te bezoeken. Wie naar de virtuele rondleiding surft, ontdekt de verschillende magische ruimtes van de cultuurtempel. “Iédereen mag deze magische plek bezoeken”, vindt schepen Nico Blontrock (CD&V).

Cultuurcentrum Brugge blijft de verjaardag van de Koninklijke Stadsschouwburg vieren. De huidige medewerkers van het Brugse cultuurhuis zorgen, 150 jaar na de geboorte van de glorieuze cultuurtempel, voor het ultieme verjaardagsgeschenk: ze vereeuwigen de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg namelijk in de digitale wereld. “We lanceren de virtuele tour op zaterdag 7 maart”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dan vindt op deze locatie het gamefestival Playtime 20.20 plaats. Tegelijkertijd zal je op www.ccbrugge.be vanuit je luie zetel van de prachtige cultuurtempel kunnen genieten. Wie naar de virtuele rondleiding surft, ontdekt de verschillende magische ruimtes van de cultuurtempel en kan vrij ronddwalen doorheen de geschiedenis die zij uitademt.”

Roodfluwelen zetels

De bouw van de Stadsschouwburg was in 1869 een revolutionair en controversieel project. Een verloederde en donkere wijk moest gedwongen plaats ruimen voor een stadstheater. In de schouwburg bevindt zich een grote theaterzaal en een foyer. De roodfluwelen zetels bieden plaats aan zo’n 700 toeschouwers. De schouwburg doet vooral dienst als platform voor nationale en internationale topproducties, maar ook lokale Brugse culturele en artistieke verenigingen maken er regelmatig gebruik van.

Spencer Tunick

De Stadsschouwburg van Brugge is onder meer bekend voor haar monumentale luchter. In 2005 gingen ook de beelden de wereld rond van de fotoshoot met 2.000 naakte mensen die Spencer Tunick er maakte. De nieuwe cultuurtempel verdeelde de cultuurliefhebbers ook letterlijk in rangen. De huidige generatie medewerkers van Cultuurcentrum Brugge daarentegen zorgt dat de Koninklijke Stadsschouwburg voor iedereen, met welke achtergrond ook, toegankelijk is. “Deze virtuele rondleiding past perfect binnen dit opzet en neemt de drempel om kennis te maken met de prachtige Stadsschouwburg weg”, zegt Blontrock. “Iédereen is hier welkom, op welke manier dan ook.”

Raymond

Wie de volle glorie van de zaal wil meemaken, doet dat natuurlijk nog altijd het best met een van de vele dans-, circus-, muziek- of theatervoorstellingen van Cultuurcentrum Brugge. Afgelopen weekend stond Raymond van het Groenewoud er nog te rocken. Alles valt te ontdekken via www.ccbrugge.be. Op de rondleiding van 360 graden op de computer is het dus nog even wachten.