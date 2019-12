“Noem het nieuwe Congrescentrum ‘Erasmus’, want BMCC lijkt nergens op”: N-VA vindt dat filosoof erkenning moet krijgen Bart Huysentruyt

04 december 2019

16u08 0 Brugge Erasmus: dat is de naam die de Brugse N-VA-raadsleden voorstellen voor het congres- en beursgebouw dat straks op het Beursplein verrijst. Op dinsdag liet de stad nog weten dat het gebouw BMCC zal heten, wat staat voor Bruges Meeting & Convention Centre.

“Een naam die nergens naar verwijst”, zegt raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). “We moeten dit nieuwe complex toch een naam geven die Brugge waardig is.” De in Nederland geboren Desiderius Erasmus (1466-1536) verbleef tussen 1515 en 1521 zeker zeven keer in Brugge, soms voor een behoorlijk lange periode. Zo logeerde hij meermaals en graag in het Prinsenhof.

De grote humanistische denker en auteur ontmoette in Brugge zowat alle invloedrijke personen en families van de stad. Maar bovenal voerde Erasmus hier verscheidene gesprekken met andere grote denkers uit die tijd, zoals Thomas More en Juan Luis Vives. In talloze brieven verwijst hij later ook nog naar Brugge. “Dat de naam van deze intellectueel ook de naam is van het succesrijke internationale uitwisselingsproject van en voor studenten versterkt ons pleidooi”, vult fractieleider Geert Van Tieghem toe. “Bovendien kan de afkorting dezelfde blijven in het Nederlands en in het Engels: ‘Erasmus Congres Centrum Brugge’. Dat is handig bij het ontwerpen van een huisstijl en een passend logo.” Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) laat in een eerste reactie weten dat ze het een goed voorstel vindt.

