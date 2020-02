‘Nieuwe’ Kookeet zoekt chefs: “Maar we vrezen niet dat we er tekort gaan hebben” Bart Huysentruyt

12 februari 2020

09u29 0 Brugge Er circuleert een opmerkelijke oproep van Brugge Plus, dat ook dit najaar weer het culinaire evenement Kookeet organiseert. Ze vragen aan Brugse chefkoks om zich kandidaat te stellen voor de tiende en volledig vernieuwde editie van Kookeet op het terrein van het Grootseminarie. “Neen, we vrezen niet dat er te weinig belangstelling zal zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Na negen bijzonder succesvolle edities, eerst op de Markt, later op ‘t Zand en uiteindelijk onder de balkonrotonde, wijkt Kookeet in september 2020 uit naar de rustige omgeving van het Grootseminarie langs de Langerei. Het is de keuze van het Brugse stadsbestuur om het concept helemaal om te gooien. “Zo komt er geen sleet op de formule", is de achterliggende gedachte.

Strenge jury

De voorbije jaren kon je op Kookeet exquise hapjes van dertig Brugse topchefs, aangevuld met een gastchef, proeven. Iedere topkok popelde om erbij te zijn en niemand wilde ontbreken. Viel er een kandidaat weg, omdat het restaurant sloot, dan stonden er tien andere in de rij om die plek in te nemen. Een strenge jury besliste dan welk gerechtje ‘Kookeet-waardig’ was en bezegelde zo het lot van de mogelijke nieuwkomers.

Veertig chefs

Maar voor 2020 lijkt de werkwijze helemaal anders te worden. De interesse van een paar topkoks was al wat gaan liggen voor de editie van 2019. Kookeet is drie dagen hard werken en niet voor elke chef een cadeau. Bovendien vindt het publiek logischerwijs vaker de weg naar de bekende namen en moeten minder bekende chefs het soms met wat minder doen. In een oproep vraagt organisatie Brugge Plus aan chefs om zich kandidaat te stellen voor de vernieuwde formule. “Dat doen we niet omdat er minder interesse zou zijn van de koks", kaatst burgemeester Dirk De fauw (CD&V) terug. “Maar we hebben aan alle restaurants beloofd dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Er is zeker interesse genoeg. We willen op het festival zo’n veertig chefs aan het werk zien en dat lukt zeker.”

Grond

Over het grote domein van het Grootseminarie zullen verschillende standjes opgesteld staan. Het wordt voor de bezoeker eerder een culinair parcours, waarlangs ook hotelscholen, landbouwers en vissers een plaats zullen krijgen. Het thema voor de komende editie is ‘grond’. Chef-kok Patrick Devos van het gelijknamige restaurant is enthousiast. “Elke chef voelt het kriebelen”, zegt hij. “Na de vorige editie waren er chefs die de oude formule niet meer zagen zitten. Maar toen ze over de nieuwe plannen hoorden, hadden ze meteen weer zin. Dat er weer meer ter plaatse gekookt kan worden, is positief. Bovendien moeten niet alle chefs drie dagen aanwezig zijn. Zo kunnen ook meer koks dan vroeger deelnemen.”