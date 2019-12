‘Nieuw’ oorlogskant dé blikvanger van nieuwe expo in Kantcentrum Bart Huysentruyt

10 december 2019

15u50 0 Brugge Twee uitzonderlijke en kwaliteitsvolle stukjes oorlogskant vormen dé blikvangers van een nieuwe tentoonstelling in het Brugse Kantcentrum.

Het gaat om kant, gemaakt in Vlaanderen in de loop van de Eerste Wereldoorlog. Om deze belangrijke aanwinsten van de collectie, besloot het Kantcentrum om over deze schenking een gelegenheidstentoonstelling te organiseren in het museum. De stukken zijn aangevuld met enkele stukken oorlogskant uit de eigen collectie en met diverse documenten.

De expo ‘War Lace, oorlogskant uit WOI’ loopt tot eind september 2020. Het museum ontvangt nu jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers. In het museum worden de geschiedenis en de technieken van kant aanschouwelijk voorgesteld.