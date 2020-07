“Mondmaskers kunnen verdachte gelaatsuitdrukkingen verbergen”: Unizo en Decaluwé roepen winkeliers op tot waakzaamheid wegens stijgend aantal winkeldiefstallen Bart Boterman

05 juli 2020

13u02 0 Brugge Unizo en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé roepen handelaars en winkeliers op tot extra waakzaamheid voor diefstal deze zomermaanden. Volgens cijfers van de federale politie zit dat aantal in stijgende lijn en bovendien vergen de coronamaatregelen veel energie, waardoor de alertheid voor winkeldieven kan afnemen. “Een mondmasker verbergt bepaalde gezichtsuitdrukkingen die in normale omstandigheden de aandacht van het winkelpersoneel lokken”, zegt Wouter Blomme van Unizo West-Vlaanderen. Al hebben de coronamaatregelen ook zijn voordelen, als het op winkeldiefstal aankomt.

“Winkeldiefstallen blijven een enorme plaag”, zegt directeur Wouter Blomme van Unizo West-Vlaanderen. “De cijfers gaan sinds 2015 terug omhoog. Na analyse blijkt dat winkeldieven zich voornamelijk richten op voeding, kleding, tabak, schoonheidsproducten en multimedia. Volgens de voorlopige cijfers van 2019 is voeding goed voor 1 op 3 winkeldiefstallen. Dat treft zowel de ondernemers als de consument. Uit een studie van Checkpoint Systems blijkt dat elke Belg 119 euro betaalt om de kosten van gestolen goederen te compenseren. Logisch, want extra investeringen in preventie alsook de derving van inkomsten worden doorgerekend aan de klant”, aldus Wouter Blomme. Het procentueel aandeel kledingdiefstallen zakt dan weer de laatste jaren.

Coronamaatregelen: de effecten op diefstal

“De gewoonte om meer afstand te houden, door de coronamaatregelen, verkleint de kans op winkel- en gauwdiefstallen”, zegt gouverneur Decaluwé. “Maar de landsgrenzen zijn intussen weer open met meer bezoekers tot gevolg en door het vakantiegevoel verslapt enigszins de aandacht voor de afstandsregels. De winkeliers en horeca-uitbaters moeten door de coronamaatregelen met veel bijkomende zaken rekening houden en dat kan de aandacht voor verdachte gedragingen verminderen. Daarom vraag ik aan iedereen om alert te blijven voor gauw- en winkeldieven want de gelegenheid maakt nog steeds de dief”, aldus Carl Decaluwé.

Mondmasker

Unizo West-Vlaanderen onderschrijft de oproep. “De coronamaatregelen hebben op dat vlak voor- en nadelen”, analyseert Wouter Blomme. “Grotere groepen die een winkel binnenkomen en zo de aandacht van de winkelier afleiden, zullen minder voorkomen door de beperkingen. Maar een mondmasker verbergt dan weer bepaalde gezichtsuitdrukkingen die in normale omstandigheden wel de aandacht van het winkelpersoneel lokken.”

Kordate aanpak gevraagd

De officiële cijfers over winkeldiefstallen zijn volgens Unizo bovendien een onderschatting. “Veel winkeliers dienen nooit een klacht in omdat ze de administratieve rompslomp niet zien zitten. Bovendien blijven veel diefstallen zonder vervolging, omdat het niet prioritair is voor politie en parket. Unizo is daarom al lang vragende partij om sneller en kordater te kunnen optreden tegen winkeldieven”, gaat Wouter Blomme van Unizo West-Vlaanderen verder. “In 2017 was er hierover zelfs een akkoord in de toenmalige regering. Naar Nederlands model werd een onderlinge dading in het leven geroepen waarbij tussen dader en slachtoffer een schadeloosstelling kon worden geregeld, zonder tussenkomst van justitie. De val van de regering stak toen een stokje in de wielen voor de uitvoering ervan. Maar we blijven vragende partij voor de uitvoering van dat eenvoudige systeem", besluit Blomme.