“Mijn dessert is compleet mislukt, anders had ik gewonnen”: privé-chef Diego De Baets grijpt naast titel Eerste Kok Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

16u37 0 Brugge Het heeft niet mogen zijn voor privé-chef Diego De Baets uit Sint-Kruis: hij greep maandag naast de titel van Eerste Kok van België, de prestigieuze wedstrijd van gastronomieclub Prosper Montagné.

De Bruggeling was nochtans bijzonder goed gestart en oogstte lof bij de jury en bij driesterrenchef Peter Goossens voor zijn voor- en hoofdgerecht. “Ik heb hier dé kans van mijn leven laten liggen”, was hij na afloop erg ontgoocheld. “Met mijn dessert ben ik volledig de mist in gegaan.” De Baets was de enige van de vijf finalisten die geen commis, een hulp in de keuken, had meegebracht. Daar wijt hij zijn falen aan. “Ik had een eigen visie klaargestoomd van een tarte tatin van peer. Maar het was erg veel werk en ook heel precies werk en dat heb ik onderschat. Het dessert is helemaal de mist ingegaan." De Baets is privé-chef. Hij werkt ook voor C-Events, een evenementenbureau. “Het was niettemin een ongelooflijke ervaring. Maar de ontgoocheling zal nog een tijdje nazinderen." De titel van Eerste Kok ging uiteindelijk naar Nicolas Tournay, chef van restaurant Mont à Gourmet in Gouy-les-Piéton.