“Mannetjes paren soms zo hevig dat leven van vrouwtje in gevaar komt”: zwanenverzorgers van Brugge verklaren ‘liefdesmoord’ in Hoeilaart

Brugge

De Brugse vrouwtjeszwaan Petatje, die op een vijver in Hoeilaart verdronken wordt door haar mannetjespartner Petoetje : heel Vlaanderen was er vorig weekend het hart van in. De Brugse zwanenverzorgers kijken ervan op, maar schrikken doen ze niet. “Hoe idyllisch het plaatje in Brugge ook is, zwanen kunnen héél agressief zijn in de parentijd.”