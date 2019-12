‘Locals' geven tips in nieuwste toeristische brochure van Brugge: “Meest prestigieuze vakantiegids van Vlaanderen” Bart Huysentruyt

24 december 2019

13u10 0 Brugge Visit Bruges heeft haar toeristische brochure 2020 klaar. Opvallend is dat vijf lokale bekendheden hun tips meegeven. “De stadsgids van Brugge is zonder twijfel de meest prestigieuze toeristische publicatie in Vlaanderen met de grootste internationale uitstraling”, zegt Lieven Defour van Lannoo.

Visit Bruges publiceert jaarlijks een toeristische stadsgids, een complete reisgids waarmee bezoekers Brugge kunnen ontdekken. De gids bevat de meest complete en actuele informatie over het toeristisch aanbod in Brugge, diverse sfeerwandelingen, een overzicht van de gastronomische restaurants, ideeën voor ontdekkingen in de streek en allerhande praktische informatie over de stad.

De toeristische stadsgids is in zijn huidige uitvoering ondertussen aan de achtste uitgave toe. Schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) is er trots op: “In 2013 werd de bezoekersgids omgevormd tot een meer gedetailleerde en volwaardige reisgids, inclusief uitneembaar stadsplan. De publicatie kreeg daardoor een meer kwalitatieve uitstraling voor de culturele verblijfsbezoeker en sloot beter aan bij de strategie van Visit Bruges om gericht te werken op doelgroepen. Het concept is sindsdien hetzelfde gebleven, maar door veranderingen in de huisstijlregels van Brugge is de vormgeving van de cover wel een paar keer aangepast.”

Tips van Bruggekenners

Elk jaar laat Visit Bruges ook vijf ‘aangespoelde’ Bruggekenners aan het woord rond een bepaalde bezoekersbeleving. Ze delen daarbij hun favoriete plekjes, per editie goed voor 75 tips om te shoppen, te tafelen of iets te gaan drinken. De afgelopen edities vertelden veertien locals wat Brugge voor hen betekent. Daarbij kwamen elf verschillende thema’s aan bod, gaande van werelderfgoed tot hedendaagse kunst. Till-Holger Borchert, algemeen directeur van Musea Brugge en conservator van het Groeningemuseum en Arentshuis, verscheen zelfs in alle edities om lezers warm te maken voor de Vlaamse Primitieven.

In de kijker

Een van de meest opvallende vernieuwingen in deze editie is een herverdeling van de pagina’s, zodat er meer aandacht kon gaan naar de stadswandelingen en het hoofdstuk rond musea, bezienswaardigheden en attracties. Pierins: “We zetten ook elke editie diverse onderwerpen ‘In de kijker’. Zo besteden we dit jaar extra aandacht aan de vakkundige restauraties van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Sint-Salvatorskathedraal.”

Internationale uitstraling

Voor de realisatie van de stadsgids werkte Visit Bruges samen met Uitgeverij Lannoo. “De stadsgids van Brugge is zonder twijfel de meest prestigieuze toeristische publicatie in Vlaanderen met de grootste internationale uitstraling”, zegt Lieven Defour van Lannoo. “Geen enkel andere Vlaamse reisgids krijgt een jaarlijkse update in zes verschillende taaledities. Dankzij ons distributienetwerk kunnen we het boek verdelen in het boekhandelscircuit van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en via tal van internationale online-bookshops.”

De toeristische stadsgids heeft een oplage van 22.000 exemplaren en is beschikbaar in zes talen. De publicatie kost 7 euro en is lokaal verkrijgbaar in de toeristische infokantoren (Markt, ’t Zand, Station) of in een van de Brugse boekhandels.