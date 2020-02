‘Lelijkste plein van Europa’ krijgt kleurtje: “Bloemen en planten om grijze vlakte aan te kleden” Bart Huysentruyt

10 februari 2020

13u30 2 Brugge Aan de achterkant van het Brugse station, kant Sint-Michiels, is gestart met het openbreken van beton. Op een aantal plaatsen komen er nieuwe bloemen en struiken om zo de grijze vlakte te breken. Dat is een oud zeer, sinds het plein zes jaar geleden werd aangelegd. “Het moet het plein wat meer karakter geven”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Na de volledige heraanleg van de achterzijde van het station, kreeg het plein onder de balkonrotonde al meteen de volle lading. Dat er nauwelijks een struik of een boom te bespeuren was, viel niet bepaald in goede aarde bij de Bruggelingen. Hoewel de verkeerssituatie er een pak veiliger op geworden is, doordat fietsers en voetgangers voortaan gescheiden worden van het autoverkeer, is de aankleding altijd vorm van kritiek geweest. Onder meer op de gemeenteraad werd de kale vlakte vaak aangehaald, onder meer door raadslid Sandrine De Crom (Open Vld). Zij vroeg zich vijf jaar geleden nog af of ze in Brugge solliciteerden naar de titel van ‘lelijkste plein van Europa’.

Geen evenementenplein

Van die kale vlakte werd wel gebruik gemaakt om er de voorbije jaren het culinaire festival KooKeet te organiseren. Maar een echt evenementenplein was deze vlakte nooit: daarvoor heeft de stad 't Zand heraangelegd. “Om de verzuchtingen van de Bruggelingen toch gehoor te geven, grijpen we in”, zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Op het schepencollege van vorige maandag hebben we beslist om bepaalde betonstukken uit te breken en te vervangen door plantvakken.”

Park and ride

Die zijn bestemd voor planten en bloemen. “Over het hele plein zijn er zo enkele zones voor meer groen geselecteerd”, zegt de schepen. “Dat is onder meer het geval voor de zone aan de park and ride, maar ook meer centraal op het plein. Nauwelijks een paar dagen na de beslissing zit de spade al in de grond. Dat komt omdat we geen vergunning moeten afleveren voor dit werk. Doordat het gaat om een relatief kleine oppervlakte kunnen we onze mensen snel aan het werk zetten.”

Ook Langestraat is succes

Het is een relatief kleine ingreep, maar wel een symbolische, vindt Van Volcem. “Ik denk dat we het voorbije jaar al heel veel inspanningen hebben gedaan om her en der beton te weren en groen te introduceren. De achterzijde van het station is een symbooldossier. Van groen en bloemen worden mensen gelukkiger. Ze brengen meer zuurstof in de lucht en kleur op het plein. Maar ook de gevelplantjes die we bijvoorbeeld in de Langestraat hebben aangemoedigd, zijn een succes. Onze steden kreunen vaak onder de klimaatopwarming. Door meer in groen te investeren, bieden we een antwoord.”