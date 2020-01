‘Laatste Vlaamse primitief’ Jan De Cock opent kunstschool: “Ik wil Brugge een schop onder de kont geven” Bart Huysentruyt

10 januari 2020

16u37 0 Brugge Jan De Cock (43) heeft zopas in een herenhuis in hartje Brugge zijn atelier en kunstschool geopend. De Brusselse meester-beeldhouwer wil er op termijn twintig jonge kunstenaars een thuis geven. Ze kunnen er wonen en leren van de leermeester. “Ik wil Brugge een schop onder de kont geven en weer tot leven brengen”, zegt De Cock.

Zo’n vijftig kinderen kwamen gisteren langs in The Bruges Art Institute, de nieuwe kunstschool van beeldhouwer Jan De Cock. De Brusselaar heeft zijn herenwoning in hartje Brugge omgetoverd tot ateliers. Achterin is er plaats voor studenten om te wonen en te leven. De flamboyante kunstenaar koos niet toevallig voor deze locatie. “Kijk, als je buiten komt, dan zie je het standbeeld van Jan Van Eyck: mijn grote leermeester. Het is een geweldige plaats, zo dicht bij het water.”

Zoals Andy Warhol in New York

De Cock start zo voor de tweede keer in zijn leven met een kunstschool. Hij deed het eerder met The Brussels Art Institute in de hoofdstad. Zo'n 312 leerlingen had hij toen onder zijn hoede, maar de samenwerking met de vzw Sint-Lukas Brussel mislukte en hij verkocht zijn papierfabriek. Tegenwoordig werkt Jan De Cock vanuit Brugge. “Een heerlijke stad", vindt hij. “Maar Brugge is een beetje in slaap gevallen als kunststad. Daar wil ik weer leven in brengen. Dat kan ik, omdat ik vind dat ik de grootste beeldhouwer van mijn tijd ben. Ik wil het hier doen leven zoals Andy Warhol destijds deed met New York.”

Hier passeren veel mensen, daar wil ik gebruik van maken. We willen ook wat evenementen organiseren in de kelder, waar een bar en veel kunstwerken staan Jan De Cock

De Cock, die zich de ‘laatste Vlaamse primitief’ noemt, heeft met Roel Vandermeeren al een eerste leerling in huis. De jonge Limburger vervolmaakte de kunstschool in Hasselt en is nu een jaar in de leer bij The Bruges Art Institute. “Een enorme ervaring", vindt Vandermeeren. “Ik leer hier meer dan dat ik op de kunstschool deed. Hoewel ik een schilder ben, en Jan eerder een beeldhouwer, lijkt het alsof er voor mij niet veel op te steken valt. Maar niks is minder waar. De ervaring van Jan is enorm. Hij neemt me mee naar besprekingen met verzamelaars. Hier staat de oude meester-leerlingrelatie centraal, veel meer dan op de traditionele schoolbanken.”

Jan De Cock vindt het ook belangrijk om bezoekers en toeristen te ontvangen in zijn atelier. Hij wil er een open plek van maken. “Hier passeren veel mensen, daar wil ik gebruik van maken. We willen ook wat evenementen organiseren in de kelder, waar een bar en veel kunstwerken staan. Mijn eigen werk verkoop ik hier ook rechtstreeks aan redelijke prijzen. Er zit immers geen galerie meer tussen. Ik doe het hier op mijn manier, en dat voelt prettig.”