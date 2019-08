“Laatste editie van de Kaasmarkt? Zeker niet” Organisatoren verleiden hoofdsponsors om verder te investeren Bart Huysentruyt

20 augustus 2019

13u00 0 Brugge “Ondanks de geruchten, zijn we blij om aan te kondigen dat de elfde Kaasmarkt niet de laatste zal zijn." Dat zeggen de organisatoren van het bekende evenement dat dit jaar op zondag 1 september op ‘t Zand plaatsvindt. Er was even vrees voor een uitdoofscenario. “Maar de hoofdsponsors willen ermee doorgaan", zegt Jean-Pierre Vanden Berghe.

Er komt dus zeker een vervolg na de elfde editie van zondag 1 september. De Kaasmarkt is sinds 2009 een begrip in Brugge en lokt jaarlijks op de eerste zondag van september minstens 20.000 mensen naar ‘t Zand. “Er waren wat geruchten dat het de laatste editie zou zijn", zegt voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe. “Maar niks is minder waar. De hoofdsponsor, Milcobel, en de stad Brugge zijn zeker vragende partij om voort te doen. Brugge is nu eenmaal verbonden met kaas en in het specifieke geval met Brugge Kaas. Dit is een evenement dat trouwens steeds meer bijklank krijgt over het hele land. We zetten daarvoor meer dan ooit de sociale media in. Trouwe bezoekers weten dat het soms erg druk kan zijn en dat de Kaasmarkt in de smaak valt van al wie een bezoek komt brengen.”

De markt gaat open om 9.30 uur en biedt in zestig stands meer dan honderd kaassoorten aan. De Kaasdragers van het Nederlandse Alkmaar zorgen voor ambiance, net als de Alpenhoornblazers. Er is zelfs een heus blaaskapellenfestival. Wie er een dagje Brugge van maakt, kan zich tegoed doen aan champagne, wijn en bier. De winkels zijn die dag ook geopend in Brugge. “Dit evenement is bijna onmisbaar geworden op de Brugse kalender”, vindt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We zijn toch een gastronomische stad en daar hoort zuivel en kaas bij. Ik hoor zelfs dat er ook een autocar ingezet wordt om mensen vanuit het hele land naar hier te krijgen. Dat kunnen wij als stad en voor de lokale handel alleen maar toejuichen. Bovendien schenkt de organisatie elk jaar een mooie cheque aan een goed doel.”

Actrice Danni Heylen, beter bekend als Pascalleke uit FC De Kampioenen zal de markt volgende zondag openen. Ook Miss World Nederland Brenda Muste (22) zal erbij zijn. Nieuw is de indeling van de kraampjes, die de grote drukte van de afgelopen jaren moet helpen oplossen. “Soms was het moeilijk om aan kraampjes aan kaas te geraken”, weet Filip Vermander van de organisatie. “In plaats van de grote rechthoek in het midden van 't Zand, delen we de kramen nu in twee vierkanten op. Dat moet toelaten dat er meer ruimte is om kramen te bezoeken. We geloven dat we dat probleem hiermee oplossen.”

De nieuwe kaasambassadeurs zijn Dries Cracco en Tomas Puype van restaurant Franco Belge in de Langestraat. Zij krijgen die eretitel omdat ze al jaren werken met Brugge Kaas in hun menu’s. Tijdens de Kaasmarkt krijgen ze daarvoor een ere-plakkaat.