“Kraaien hebben onterecht een bedenkelijke reputatie”: Johan schrijft boek over ‘slimste onder de vogels’ Bart Huysentruyt

24 november 2019

09u52 0 Brugge Natuurliefhebber en auteur Johan Boussauw (66) heeft een derde boek klaar: hij schrijft de vooroordelen over kraaien van zich af.

“Ze hebben onterecht een kwalijke naam”, zegt de auteur, die inspiratie vond in oude boeken uit de vijftiende en zestiende eeuw. “Kraaien worden wel eens onder dezelfde kam geschoren als kauwen, raven of roeken. Dat is niet correct. Kraaien behoren zelfs tot de slimste van alle vogels. Ze hebben bijzondere kenmerken en spelen zelfs een rol in de volksgeneeskunde."

De auteur stelt de vogels in een positief daglicht met dit boek, dat als titel ‘Raven en kraaien. Eksters en gaaien’ kreeg. Het boek van de Bruggeling kost 25 euro en is te bestellen op www.bitbook.com.