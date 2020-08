‘Knip’ in Sparrenstraat en Doornstraat gaat vanaf vrijdag in: “Bij thuismatchen van Club en Cercle zetten we straat open” Bart Huysentruyt

10 augustus 2020

09u30 2 Brugge De stad Brugge start, met vertraging, een proefproject waarbij de Sparrenstraat in Assebroek en de Doornstraat in Sint-Andries geknipt worden voor gemotoriseerd verkeer. Bromfietsers, voetgangers en fietsers kunnen wel nog door. De tijdelijke knips worden gerealiseerd voor een periode van drie maanden, van vrijdag 14 augustus tot vrijdag 13 november.

“Vorig jaar kreeg de stad verschillende meldingen over voertuigen die met een hoge snelheid door de Sparrenstraat in Assebroek reden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Een verkeerson­derzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie leerde dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan. Hetzelfde onderzoek wees uit dat de Sparrenstraat als sluiproute wordt gebruikt. Uit een bewonersbevraging bleek dat de buurtbewo­ners voor de invoering van een knip zijn. Daarom be­slisten we om de Sparrenstraat ter hoog­te van de Astridlaan te knippen voor het gemotoriseerd verkeer. De Sparrenstraat inrijden zal enkel kunnen langs de Engelendalelaan of de Lorreinendreef.”

Voetbalmatchen

Ook de Doornstraat in Sint-Andries kent een gelijkaardig verhaal. “We kregen diverse meldingen over de leefbaarheid in de omgeving van het kruispunt Doornstraat met de Zeeweg”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Bewoners wezen op de problemen van te hoge snelheid en sluipverkeer. De dienst Mobiliteit startte daarom samen met de lokale politie een verkeersonderzoek waaruit bleek dat er objectief geen snelheidsprobleem is. Er is echter wel sprake van sluipverkeer. De filter in de Doornstraat zal uitzonderlijk worden opengesteld bij voetbalmatchen van Club Brugge en Cercle Brugge om een vlot verkeersverloop te garanderen.

Evaluatie

Zowel de knip in de Sparrestraat als in de Doornstraat zullen uitgebreid geëvalueerd worden met verschillende verkeerstellingen en een bewonersbevraging. Hierbij zal ook het verkeer in de naburige straten gemonitord worden. Het stadsbestuur wil immers vermijden dat de problematiek van het sluipverkeer zich verplaatst. Op basis van die evaluatie zal dan beslist worden of de knip al dan niet permanent wordt ingevoerd.