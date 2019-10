‘Kaartspel’ moet buitenlandse bedrijven naar West-Vlaanderen lokken Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

17u22 0 Brugge Een simpel kaartspel moet internationale bedrijven mee helpen overtuigen om in West-Vlaanderen te investeren. “We gooien onze troefkaarten op tafel”, zegt gedeputeerde van Economie Jean de Bethune (CD&V).

Gek of geniaal: u oordeelt zelf maar. POM West-Vlaanderen, Unizo, Voka en Flanders Investment and Trade (FIT) slaan de handen in elkaar om na de Brexit West-Vlaanderen uit te spelen als poort naar Europa. Ze willen vooral Britse bedrijven, maar ook andere internationale spelers overtuigen om een vestiging in deze provincie uit te bouwen. “Wij zijn de ‘gateway to Europe’”, zegt de Bethune. “Meer nog dan Nederland, Duitsland of Frankrijk liggen we dichtbij de UK, hebben we tal van troeven zoals twee luchthavens, een grote zeehaven en veel innovatieve bedrijven. Door dit kaartenspel cadeau te doen aan geïnteresseerde bedrijven, willen we hen overtuigen om voor West-Vlaanderen te kiezen.” De werkgeversorganisaties zijn tevreden met het initiatief. “We gaan een grote impact voelen van de Brexit in West-Vlaanderen”, zegt Bert Mons van Voka. “Door proactief in te spelen op de markt, kunnen we van die dreiging misschien een kans maken.”

Het kaartspel is gedrukt op 3.000 exemplaren en zal vooral voor de buitenlandse markt verdeeld worden.