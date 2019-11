“In het lager draagt iedereen ze, in het middelbaar word je ermee gepest”: leerkracht breekt lans voor fluohesjes in verkeer Bart Huysentruyt

08 november 2019

00u55 1 Brugge Koen Hallaert, een leerkracht uit Oostkamp en zelf vader van twee tieners, start een grote campagne om de jeugd zichtbaarder te maken in het verkeer. Hij wil vooral dat leerlingen in het middelbaar onderwijs ook de fluojasjes dragen die ze in het lager gewoon waren. “Eenmaal ze tiener zijn, is dat plots niet cool meer, maar wel levensgevaarlijk”, zucht hij.

Net zoals zijn echtgenote Isabelle is Koen Hallaert leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs in Oostkamp. Hij hamert er dagelijks bij zijn leerlingen op om de fluohesjes te dragen. “In het lager onderwijs is dat een gewoonte. Het doet mij telkens deugd als ik bij mijn klas van twaalf alle jasjes over de stoel zie hangen. Dat wéét ik dat ze zichtbaar zijn in het verkeer.”

Eigen kinderen

Maar bij zijn eigen kinderen merkt hij al een heel ander gedrag. “We hebben thuis twee tieners van 15 en 19 jaar. Sinds ze in de middelbare school zijn, is fluo dragen niet cool meer. Dit weekend nog, tussen Waardamme en Oostkamp, heb ik meer dan tien fietsers gezien zonder verlichting, zonder fluo. Dat is levensgevaarlijk als het donker is of geregend heeft. Nochtans is de moeite maar klein. Mijn eigen zoon gaf toe dat hij zijn fluojas, die hij thuis had aangetrokken, enkele honderden meters verder weer in zijn boekentas stopte om niet uitgelachen te worden.”

Het wordt door een soort groepsdruk niet geaccepteerd in de middelbare school. Daar heerst de leuze: ‘Wil je worden gepest, draag dan een fluovest’. Onbegrijpelijk Koen Hallaert

Maar Hallaert weet waar het schoentje wringt. “Het wordt door een soort groepsdruk niet geaccepteerd in de middelbare school. Daar heerst de leuze: ‘Wil je worden gepest, draag dan een fluovest’. Onbegrijpelijk. We hebben het hen allemaal in het lager geleerd, maar eenmaal ze 12 jaar zijn, is het voorbij. Dat is te gek.”

‘Make Belgium Great Again’

De leerkracht is nu zelf een kleine kruistocht begonnen om het probleem aan te kaak te stellen. Hij schreef het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ aan en stuurde ook een brief naar de nieuwe minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Ik denk dat jongeren rolmodellen nodig hebben, die hen oproepen om voor veiligheid te kiezen. Ik denk aan Niels Destadsbader, #LikeMe of Enzo Knol Koen Hallaert

“Ik denk dat jongeren rolmodellen nodig hebben, mensen naar wie ze opkijken die hen oproepen om voor veiligheid te kiezen”, zegt Koen Hallaert. “Ik denk aan Niels Destadsbader, #LikeMe of Enzo Knol. Het zou niet verkeerd zijn als zij mee hun schouders onder de oproep zouden zetten.”

Eén mensenleven

Koen wijst erop dat bepaalde ziekenfondsen tot 20 euro per persoon uitkeren voor veiligheid zoals fietshelmen, jasjes of knipperlichten. “Eigenlijk is het simpel, alleen maken we er te weinig gebruik van. Al redden we er maar één mensenleven mee: het is de moeite waard.” De oproep van de leerkracht wordt al gretig gedeeld op sociale media. Hij hoopt nu ook dat zijn actie ook nationale weerklank krijgt.