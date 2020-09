“Ik ga hetzelfde met je doen als jij met je man hebt gedaan”: moordenares belaagd door vrouw met wie ze ooit trouwde in de gevangenis

Brugge

Hun lesbisch huwelijk was eind 2006 een van de eerste in een Belgische gevangenis. L.C. (57) zat er een gevangenisstraf uit voor moord op haar man , T.V. (58) een voor brandstichting. Twaalf jaar later kwam er een einde aan het liefdesgeluk van het koppel. T.V. kon de breuk niet verkroppen en begon haar ex-vrouw te belagen. “Ik ga hetzelfde doen als jij ooit met je man hebt gedaan”, klonk het in een voicemailbericht.