“Hoogdag” voor beruchte tafelschuimster: rechters buigen zich over 16 dossiers tegen “schrik van de kusthoreca” Siebe De Voogt

09 januari 2020

16u20 0 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft zich donderdagvoormiddag in liefst 16 dossiers voor de rechtbank in Brugge moeten verantwoorden. Het ging om 14 verzetszaken en 2 nieuwe zaken. Peter Gonnissen, de advocaat van W., gaat voluit voor de vrijspraak. Bij het parket lijken de meningen over de toerekeningsvatbaarheid van de vrouw intussen verdeeld.

Nadine W. verscheen donderdagvoormiddag voor twee verschillende strafrechters. Sinds de gerechtspsychiater oordeelde dat de tafelschuimster ontoerekeningsvatbaar is, gaat haar advocaat Peter Gonnissen in elk dossier voor de vrijspraak. Bij het parket lijken de meningen over het deskundigenverslag intussen verdeeld. Terwijl de procureur in de ene zaal op basis van het onderzoek ook zelf de vrijspraak vorderde, was haar collega in een aanpalende zaal vijftien minuten later een andere mening toegedaan. “De deskundige schrijft dat de geestesstoornis het oordeelsvermogen van de beklaagde teniet heeft gedaan óf ernstig heeft aangetast”, stelde procureur Mike Vanneste. “Het is dus ook volgens de psychiater niet duidelijk of zij over de ganse lijn ontoerekeningsvatbaar is.”

Die volledige ontoerekeningsvatbaarheid is voor de rechter nodig om Nadine W. te kunnen vrijspreken. De raadsman van de vrouw blijft hameren op de geestesstoornis van zijn cliënte. Hij tekende verzet aan tegen een hele reeks vonnissen, waartoe zijn cliënte de voorbije maanden bij verstek veroordeeld werd. In principe werd dat verzet te laat aangetekend, maar door te hameren op de ontoerekeningsvatbaarheid van W. hoopt meester Gonnissen op een uitzondering. “Zij verkeerde in overmacht en wist niet wat ze ondertekende, toen de vonnissen haar betekend werden”, pleitte hij donderdagmorgen opnieuw. “Mijn cliënte verkeert in een psychotische toestand en dient vrijgesproken te worden.” In totaal kwamen donderdagmorgen veertien verzetszaken voor. De rechter doet in die dossiers uitspraak op 13 februari, samen met een vonnis in een nieuw dossier. Op 6 februari kent W. al haar lot in een tweede nieuwe zaak die donderdag voorkwam.