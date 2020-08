Homoseksuele vijftigers gelokt naar afspraakje, in elkaar getimmerd en bestolen: 4 jaar cel geëist voor 19-jarige dader Bart Boterman

03 augustus 2020

21u26 0 Brugge Een 19-jarige uit Brugge riskeert vier jaar gevangenisstraf voor afpersing en diefstal met geweld ten aanzien van twee homoseksuele mannen. Samen met twee kompanen lokte hij hen naar een plaats om hen af te troeven en te bestelen.

Een minderjarige jongen maakte op 26 oktober 2019 een afspraakje met een 53-jarige man via Bullchat, een chatbox voor homoseksuele mannen. Ter plaatse doken echter ook twee kompanen van de minderjarige op. Het slachtoffer werd voor pedofiel verweten en brutaal in elkaar geslagen. Bovendien ging het trio aan de haal met de gsm en de portefeuille van het slachtoffer. De drie werden later opgepakt.

Nog een slachtoffer

De minderjarige is ter beschikking van de jeugdrechter gesteld en een van de twee meerderjarige verdachten werd door de raadkamer geïnterneerd. Op zijn gsm vonden de speurders nog meer seksueel getinte conversaties met mannen. Zo kwam een gelijkaardige afpersing van eerder die nacht aan het licht. Ook bij die feiten werd een 50-jarige man aangevallen en geschopt. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn geld en smartphone afgeven.

Moeilijke jeugd

Een van de drie moest zich dus voor de correctionele rechtbank verantwoorden, maandag. Het openbaar ministerie eiste vier jaar effectieve gevangenisstraf. Volgens de verdediging stond V.D. eigenlijk vooral langs de zijlijn, terwijl de minderjarige en de geïnterneerde man de feiten pleegden. De advocate van de Bruggeling wees ook op de moeilijke jeugd van de jongeman. Tot aan zijn adoptie als vierjarige groeide D. immers op in een weeshuis in Sint-Petersburg. “Ik vind het jammer dat ik hier moet staan, maar misschien had ik de gevangenis nodig om een keer klaar na te denken”, zei de beklaagde zelf. De verdediging vroeg om een straf met uitstel uit te spreken.

Fietsdiefstallen

Ten slotte werd de jongeman ook nog gelinkt aan vijf fietsdiefstallen in Brugge en eentje in Merelbeke en in Roeselare. De rechter doet uitspraak op 14 augustus.