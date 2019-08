‘Guy for climate’ voert elke dag actie op de Markt in Brugge: “Door thuis te blijven, zal er niks veranderen” Bart Huysentruyt

08 augustus 2019

20u13 0 Brugge Vaak in zijn eentje, soms gesteund door familie of sympathisanten. Maar Bruggeling Wouter Mouton (41) voert sowieso op de Markt en de Burg actie voor een beter klimaat, nu al enkele weken aan een stuk. “Door thuis te blijven, zal er niks veranderen", stelt Wouter, zeg maar ‘Guy for climate’.

Jan Breydel en Pieter de Coninck waren al stevige strijders, maar is nog een andere Bruggeling bijgekomen. Wouter Mouton staat bijna dagelijks aan het beroemde standbeeld van zijn twee voorbeelden op de Markt in Brugge. Hij vraagt de voorbijgangers - en dat zijn er dagelijks duizenden - wat zij doen voor het klimaat. Met een fluohesje valt hij des te meer op. “Ik sta hier steevast een uurtje of drie", zegt hij. “Tijdens de weekends kan dat zelfs wat langer zijn. De klimaatproblemen houden mij bezig. Ik steun de jongeren die actie voeren en wil zelf ook iets doen.”

Weggejaagd uit Brussel

Op zijn Facebookpagina kondigt Wouter onder het pseudoniem ‘Guy for climate' zijn acties aan. Zijn volgers weten dan of ze hem kunnen komen steunen of niet. “In het begin trok ik steevast naar Brussel om er actie te voeren aan het Europees of federaal parlement. Maar daar ben ik letterlijk door de politie weggejaagd. In Brugge krijg ik wél de kans om mijn ding te doen. Dat gebeurt meestal op de Markt, maar vaak ook op de Burg.”

Er zijn positieve en negatieve reacties. Maar meestal blijven de mensen heel erg beleefd en geven ze zelfs applaus Wouter Mouton

Wouter is in het dagelijks leven actief voor een chemisch bedrijf. Hij heeft vroege en late shifts. Als hij zo'n vroege week heeft, dan komt hij na 16 uur naar de Markt. “Dat blijf ik zeker nog twee maanden doen”, zegt hij. “Wat er daarna komt, weet ik nog niet.” En dat hij veel reacties krijgt, mag duidelijk zijn. Passanten komen hem een hand geven of fotograferen hem. “Er zijn positieve en negatieve reacties. Maar meestal blijven de mensen heel erg beleefd en geven ze zelfs applaus. Ik heb mijn levensstijl zelf drastisch veranderd en daar praat ik over met de mensen. Zo eet ik minder vlees, rij ik niet meer met de wagen en doe ik geen vliegreizen meer. Het is door zulke gesprekken te voeren dat ik mensen wil bewustmaken van de problemen die er op wereldvlak zijn. De klimaatopwarming belangt ons allemaal aan. Alleen is het jammer dat nog niet iedereen daarvan overtuigd is. Ik hoop een steentje te kunnen verleggen. En eerlijk gezegd: in Brugge heb ik veel meer bekijks dan in Brussel. Ik val op en dat is de bedoeling.”

Op karton schrijft hij zijn boodschappen en die zijn voor zowel toeristen als inwoners makkelijk te lezen. “Ik kies voor algemene boodschappen, want ik ga ervan uit dat iedereen die om de aarde geeft slim genoeg is om het verschil te maken in zijn eigen leven.”