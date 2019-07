“Gin en barbecue met zicht op zee”: 't Zandlopertje gaat eind deze maand weer open Bart Huysentruyt

09 juli 2019

15u32 0 Brugge Opluchting in Zeebrugge, waar een nieuwe uitbater gevonden is voor 't Zandlopertje op de zeedijk. Heinz van Roye uit Beernem was een van de 26 (!) kandidaten. Hij krijgt op 20 juli de sleutel van de stadstaverne uit handen van burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We gaan ons concept met gin, bier en cocktails combineren met tafelbarbecues en hapjes met zicht op zee”, zegt hij.

Eerder deze maand verklaarde de ondernemingsrechtbank de bvba Lacla bij verstek failliet. De vennootschap baatte de voorbije jaren horecazaak ’t Zandlopertje uit. De horecazaak, pal in het midden van de zeedijk van Zeebrugge, dreigde zo de hele zomer leeg te blijven staan. Omdat de stad eigenaar is, wat toch uniek is, ging het stadsbestuur snel op zoek naar een tijdelijke uitbater. “We kregen 26 kandidaturen binnen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Uiteindelijk hebben we maandag in het schepencollege de knoop doorgehakt. Het terras en de veranda, die er echt erbarmelijk bij lagen, hebben we uit voorzorg laten verwijderen. Het was niet verantwoord om het zo te laten. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbater al vanaf volgende week kan starten.”

Pop-upbar in Torhout

Heinz van Roye, een ondernemer uit Beernem, zal ’t Zandlopertje tijdelijk uitbaten. Hij baat deze zomer ook al een pop-upbar in het Ravenhofkasteel van Torhout uit. Met The Message Ginbar is hij daar al voor het derde jaar op rij te gast. Die zaak zal hij combineren met een horecazaak op de dijk van Zeebrugge. “Het wordt een gelijkaardig concept, maar dan de beachbar-versie", zegt Van Roye. “Ik ben uiteraard enorm opgetogen over deze kans. De locatie sprak tot de verbeelding. Vanuit 't Zandlopertje heb je een mooi zicht op de zee. Er is een gedeelte op de dijk en een gedeelte op het strand. Maar gasten kunnen ook binnen zitten als het weer eens wat tegenzit.”

Tafel-barbecuestellen

De kaart van The Message Ginbar in Zeebrugge bestaat uit verschillende soorten gin, maar ook bier en cocktails maken een belangrijk deel uit van het concept van Heinz van Roye. Maar hij gaat er ook eten serveren. “We werken met Japanse tafelbarbecues. Dat zijn kleine grillplaten waar je aan tafel je hapje kan bereiden. Barbecueën kan op de dijk, tapas eten op het strand. Op 20 juli ontvangen we de sleutel van het gebouw. Er is nog wel wat werk aan. We gaan dat zo snel mogelijk in orde brengen. Het is de bedoeling om nog voor het einde van de maand te openen. We mogen blijven tot half november. In Torhout beschik ik over een team van zes jobstudenten. Die komen straks in een radarwerkje terecht, waardoor ze op beide locaties ingezet kunnen worden. Ik zal nog een aantal andere jonge medewerkers aanwerven.”

In augustus en september zal ‘t Zandlopertje elke dag geopend zijn. In oktober en november wellicht enkel tijdens de weekends en op zonnige dagen.