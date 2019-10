‘Gezondste frituur van het land’ in Brugge vindt na jaren zoeken eindelijk een overnemer Mathias Mariën

22 oktober 2019

06u49 4 Brugge ‘De gezondste frituur van het land’ in de Langestraat in Brugge heeft na jaren zoeken eindelijk een geschikte overnemer gevonden. “Het koppel wil het concept verderzetten", zegt uitbaatster Ann Van Waes

De 51-jarige vrouw stond bijna 15 jaar achter de toog van haar frituur, maar was al jaren op zoek naar een overnemer. Nood aan nieuwe uitdagingen en meer vrije tijd waren de voornaamste drijfveren van Ann om te stoppen met haar goed draaiende frituur ‘Royal Frituur & Eetboetiek’. De titel ‘gezondste frituur van het land’ - die ze zichzelf gaf- is alvast niet ver gezocht. “Ik denk dat we een van de enige frituren in de wereld zijn die een ruim assortiment heeft voor de vegetariër en de veganist. Ook voor klanten met een gluten-, lactose- of tarweallergie hebben we een groot aanbod. Zelfs een veganist met alle allergieën heeft nog keuze uit 5 snacks en burgers”, vertelde Ann daarover. Omdat ze een overnemer zocht die het concept wou verderzetten, duurde de zoektocht lang. Vanaf 1 december is het echter zover en staat een Brugs koppel achter de toog van de frituur. De nieuwe vrouwelijke uitbaatster is zelf veganistisch en zal het aanbod mogelijk nog uitbreiden.