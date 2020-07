‘Gezonde fastfoodketen’ Fitchen opent nieuwe zaak in Zilverpand Bart Huysentruyt

19 juli 2020

18u34 39 Brugge In het centrale Zilverpand in Brugge heeft de healthy fastfoodketen Fitchen zopas een nieuw restaurant geopend. Er zijn al vier gelijkaardige zaken opgestart: drie in Gent en één in Antwerpen.

Fitchen is een restaurantketen, gespecialiseerd in healthy fastfood. Het aanbod omvat gezonde wraps en bowls die gekenmerkt worden door een minimale hoeveelheid aan suikers en verzadigde vetten en een maximale hoeveelheid langzame koolhydraten en eiwitten. Bovendien biedt Fitchen ook heel wat vegetarische en vegan gerechten aan zoals de vegan avocado spring en de vegan healthy wave. Fitchen is een concept dat gelanceerd werd in augustus 2018 en opgericht door Gentenaar Koen Mortier. De vijfde zaak in Vlaanderen bevindt zich in de Zilversteeg en is open van maandag tot zondag, tussen 11 en 22 uur.