‘Gevaarlijke’ eilandjes in Ter Doeststraat verdwijnen weer Bart Huysentruyt

08 januari 2020

09u30 17 Brugge De stad Brugge laat de verkeerseilandjes in de Ter Doeststraat in Lissewege weer wegnemen. Ze zijn te gevaarlijk.

Zowat een maand geleden kwamen de verkeerseilandjes er om de snelheid in de Ter Doeststraat zo te verminderen. Maar vooral bij duisternis vormden ze een gevaar. Heel veel inwoners van Lissewege en Zwankendamme maakten er misbaar over. “De bedoeling om de verkeersveiligheid te verhogen werd er in de huidige situatie niet beter op”, stelt ook Matthias Bil, secretaris van Open Vld Brugge, vast. “We hebben de situatie aangekaart bij onze schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. Samen met de bevoegde instanties is nu beslist om ze weer weg te nemen.”