‘Flying doctor’ Anthony Caere komt vanuit Congolees Virungapark om cheque te ontvangen: “Prachtig initiatief” Bart Huysentruyt

07 maart 2020

18u48 0 Brugge De nagelgelcollectie Virunga, genoemd naar het gelijknamige natuurpark in Congo, heeft 7.500 euro opgebracht voor de bescherming ervan.

Op 27 september 2019 lanceerde Abstract Professional Products de bijzondere colorgel collectie. De fauna en flora van het Virunga National Park diende als inspiratiebron voor de zes collectiekleuren. Deze werelderfgoedsite wordt al meer dan twintig jaar geteisterd door oorlog en gewapende conflicten. Onder andere Vlaming Anthony Caere uit Damme, bekend van het programma Flying Doctors, voert er strijd tegen stroperij.

Per verkochte Virunga-collectie ging er 5 euro integraal naar het Virunga National Park, meer bepaald naar de Air Wing afdeling onder leiding van Anthony Caere. De actie liep tot en met 26 januari 2020. Anthony Caere kwam de cheque ter waarde van 7.500 euro zelf in ontvangst nemen bij ASAP Nails & Beauty in Brugge. “Het is een prachtig initiatief en een bedrag dat we ter plaatse zeer goed kunnen gebruiken”, stak hij zijn dank niet onder stoelen of banken.